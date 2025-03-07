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Ali Rıza Şeker Türkiye Şampiyonasına Katılacak

ALİ RIZA ŞEKER’DEN ÖNEMLİ BAŞARI

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Ali Rıza Şeker, Sakarya’da gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Müsabakaları’nda zorlu rakiplerini mağlup ederek ikinci oldu. Bu başarı, Şeker’in Türkiye şampiyonasına katılma hakkını kazanmasını sağladı. Müsabakalar, 1-5 Mart tarihlerinde Sakarya’da düzenlendi.

YARIŞMA DETAYLARI

Akyazı İlçe Spor Salonu’nda yapılan grup müsabakalarına Kocaeli’den katılan Ali Rıza Şeker, serbest stil 85 kiloda ikinci sırada yer aldı ve önemli bir başarı elde etti. Zorlu ve iddialı rakiplerini yenmeyi başaran Şeker, bu sonuçla 24-28 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

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