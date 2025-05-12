Ali S.K.’ye İşkence Yapanlar Ceza Aldı

ZONGULDAK’TA YARGILANAN SANIKLARA CEZALAR VERİLDİ

Zonguldak’ta üniversite öğrencisi Azerbaycan uyruklu Ali S.K.’yi (25) dövüp işkence yaparak cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan Ayhan Küçükdere (52) 40 yıl, Mehmet Can Aslaner (30) 31 yıl 8 ay hapse çarptırılırken, diğer sanıklar çeşitli suçlardan 2 ila 8 yıl 6 ay arasında hapis cezası aldı.

İŞKENCE İDDİASIYLA POLİSE BAŞVURDU

Ali S.K., 2 yıl önce nisan ayında dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise teslim ettiği için çete üyelerinin işkencesine maruz kaldığını iddia ederek polise sığındı. Ali S.K., aynı zamanda uyuşturucu çetesi üyesi olduğu öne sürülen kişilerin kaşıkla cinsel saldırısına ve işkencelerine maruz kaldığını belirterek şikayette bulundu. İfadeleri doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere (27) ve Mehmet Can Aslaner tutuklandı. Diğer 3 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve Ali S.K., polis eşliğinde memleketi Azerbaycan’a gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Küçükdere, Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner, Hakan C., Ferdi O. ve Yusuf A. (42) hakkında iddianame hazırladı. 6 kişi hakkında, uyuşturucu çetesi olmalarına dair yeterli delil bulunamadı fakat şüphelilerin birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından yargılanmaları istendi. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve yargılama süreci başladı.

DURUŞMALAR VE SONUÇLAR

Davanın 8’inci duruşmasında, sanıklardan Hakan C. ve avukatlar salonda hazır bulunurken, diğerleri SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Ayhan Küçükdere’nin telefonundan olaya ilişkin video kaydı izlendi ve bu kaydın Ayhan Küçükdere’ye ait olduğu tespit edildi. Sanıkların son sözleri sorulduğunda, hepsi beraat talep etti. Ancak Mehmet Can Aslaner, “Ben suç işledim, beraatimi talep edemem” dedi. Mahkeme heyeti, silahlı nitelikli cinsel saldırı suçundan Ayhan Küçükdere ve Mehmet Can Aslaner’e 24 yıl, hürriyetten yoksun kılma suçundan ise Ayhan ve Samet Küçükdere’ye 6 yıl, diğer sanıklara ise değişen sürelerde ceza verdi.

Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadığını belirterek bazı cezalarda alt sınırdan uzaklaştı. Sonuç olarak Ayhan Küçükdere 40 yıl, Mehmet Can Aslaner 31 yıl 8 ay, Samet Küçükdere ise 8 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öğrenci Ali S.K. ise, telefon ve pasaportuna yönelik yağma suçundan Ayhan Küçükdere’ye 6 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Samet K. ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verildi.