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Ali Şahin, Tarım Oda Başkanlarıyla Toplandı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep’teki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarım alanındaki potansiyelini daha da güçlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Oda başkanlarından bölgedeki çiftçilerin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediğini ifade etti.

ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ

Şahin, “Tarımın doğup büyüdüğü, bu bereketli topraklarda üretimi artırmak, çiftçimizin yanında olmak bizim için bir görev” dedi. Gaziantep’in her bir çiftçisinin emrinde olduğunu vurgulayan Şahin, tarım kültürünü koruma ve geliştirme kararlılığında olduklarını belirtti. Ayrıca, sahip oldukları potansiyeli değerlendirmek ve sadece sanayiyle değil tarımla da büyüyen şehrin, hem yerel hem de merkezi düzeyde tarıma yönelik projelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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