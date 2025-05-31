Ali Salcı, Çiftçilikte Temizlik Projesi Başlattı

ÇİFTÇİ ALİ SALCI’DAN ÇEVRE TEMİZLİĞE ÖNEMLİ ADIM

Ali Salcı, Bingöl’ün Solhan ilçesinde çiftçilik yapıyor ve gelişim göstermeden ölen buzağısının midesindeki durumu merak edip onu kesme kararı aldı. Bu süreçte karnını deşip işkembesinden çıkan çeşitli plastik, naylon ve ip gibi atıkları gören Salcı, kabullenmeyerek köyde temizlik çalışmaları başlattı. Hemen her gün köyün çevresini çöplerden arındırmaya çalışan Salcı, topladığı atıkları kendi imkanları ile imha ediyor. Elmasırtı köyü Giriş mezrasında yaşayan Salcı, hayvancılık yapıyor ve buzağısının doğduğu günden itibaren gelişim göstermediği için hayvanı kaybetti.

MEME İÇERİSİNDEN ÇIKAN ATIKLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Salcı, veterinerlerin tavsiyelerine uyarak buzağısına gerekli ilaçları vermesine rağmen hayvanın iyileşmemesinden dolayı büyük üzüntü duydu. Ölen buzağının midesinde ne olduğunu öğrenmek isteyen Salcı, karnını deşince işkembesinden çıkan atıkları görünce şok oldu. Bu durum üzerine kolları sıvayan Salcı, köyü gezip gördüğü tüm atıkları toplamak için harekete geçti.

HER GÜN TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜREKLİLİK KAZANDI

Ali Salcı, doğayı korumanın önemine dikkat çekerek hem kendi hayvanlarını hem de diğer hayvanların bu atıklardan zarar görmemesi için düzenli temizlik çalışmaları yapmaya başladı. Dağlarda yürüyüş yaparken ya da çobanlık yaparken bulduğu atıkları çöp poşetine ya da pantolon cebine koyarak temizleme faaliyetine devam ediyor. Salcı, “Her geçen gün daha temiz bir doğa ortaya çıkması beni mutlu ediyor. Unutmayalım ki doğanın çöpe ihtiyacı yok” dedi.

DUYARLILIK ÖRNEĞİ OLDU

Öğretmen Bilal Salcı, Ali’nin duyarlılığını takdir ederek, onun örnek davranışı için “25 yıllık eğitimciyim. Yarıyıl tatilinde köye geldiğimde Ali’nin davranışını gördüm. Öğretmen olarak onun duyarlılığını kendime örnek alıyorum” şeklinde görüş belirtti. TEMA Vakfı Bingöl temsilcisi Saim Çakar da Salcı’yı ziyaret ederek, çevre koruma konusundaki hassasiyetini değerlendirdi ve takdir etti. Çakar, “Bu bilince sahip olan kardeşimizi takdir ediyoruz” diyerek Salcı’ya plaket verdi.