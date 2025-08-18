Ali Şen’in Sağlık Durumu Ciddi

ALI ŞEN’İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON GELİŞMELER

Ali Şen’in sağlık durumu, uzun yıllarca Fenerbahçe’ye hizmet etmiş bir isim olarak spor dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen’in durumu, kulüp yönetimini ve taraftarları endişelendiriyor. Şen’in sağlık durumunun ne olduğu konusunda son bilgiler ne? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in durumu oldukça kritik. Donat, Ali Şen’in çocuklarıyla görüşmenin ardından, Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını anlattı.

SALVANTE İZLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bodrum’daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi edilen Ali Şen’in durumu için gözlem süreci sürüyor. Doktorlar, onun sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşmamışken, yakın çevresi endişeyle gelişmeleri izliyor. Ali Şen, tam adıyla Ali Haydar Şen, 1939 yılında Yugoslavya Krallığı’nın Prizren şehrinde doğmuş olup, günümüzde Kosova olarak bilinen bir bölgede yaşamaktadır.

FENERBAHÇE TARİHİNE KATKILARI

Ali Şen, Fenerbahçe’deki görevinden 1997’nin sonlarına doğru ayrılmış ve bir daha kulübün başkanı olmayacağını açıklamıştır. Onun ardından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin başına geçmişti. Ayrıca, Ali Şen, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden biri olup, bu derneğin başkanlığını 1993-1995 yılları arasında yürütmüştür.