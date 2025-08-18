Ali Şen’in Sağlık Durumu Kötüleşiyor

ALI ŞEN’İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen’in sağlık durumu ile ilgili kaygı verici haberler geliyor. Eski başkan, Bodrum’da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Ali Şen’in çocukları ile yaptığı görüşmenin ardından, Ali Şen’in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını aktardı.

ALI ŞEN’İN HAYATI VE FENERBAHÇE’DEKİ GÖREVİ

Ali Şen, tam adıyla Ali Haydar Şen, 1939 yılında Yugoslavya Krallığı’nın Prizren şehrinde doğdu ve günümüzdeki Kosova’da yaşamıştır. Türk iş adamı ve Fenerbahçe’nin eski başkanı olarak bilinen Ali Şen, şu sıralar Bodrum’un Yalıkavak beldesinde ikamet ediyor. 1997 yılının sonlarında, bir daha Fenerbahçe’nin başkanı olmayacağını duyuran Ali Şen, kulüpteki görevinden sonra Aziz Yıldırım başkanlık yaptı. Ayrıca, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden biri olan Ali Şen, bu derneğin 1993-1995 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmiştir.