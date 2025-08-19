Ali Şen Taburcu Edildi

ALİ ŞEN’İN HASTANE SÜRECİ TAMAMLANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 gün önce hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen (86), tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. 13 Ağustos’ta enfeksiyona bağlı yüksek ateş sebebiyle Bodrum’daki özel bir hastaneye yatırılan Şen, bugün taburcu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ali Şen, 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını üstlenmiş, futbol takımına iki kez şampiyonluk sevinci yaşatıp birçok kupa kazandırmıştır. Şen’in sağlık durumu, kulüp ve spor camiası tarafından yakından takip ediliyordu.