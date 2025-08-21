Ali Şen Yoğun Bakımdan Çıktı

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Fenerbahçe’nin unutulmaz başkanlarından Ali Şen, yakın zamanda sağlık problemleri yaşadığı için yoğun bakıma alınmıştı. 86 yaşındaki Şen’in taburcu edilmesinin ardından, evinde oğlu Metin Şen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yayımlandı. Bodrum’daki evinde 13 Ağustos’ta rahatsızlanan Ali Şen, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi görmüştü.

Oğlu Metin Şen, durumu hakkında bilgi verirken, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir durum yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. Altı gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Ali Şen’in ilk görüntüleri de kamuoyuna sunuldu.

YORGUN GÖRÜNÜYOR

Yayımlanan fotoğraflarda, Ali Şen’in yorgun bir halde olduğu gözlemlenirken, konuşmakta zorluk çektiği ve çevresini tanımakta güçlük yaşadığı kaydedildi. Bu durum, sağlık sorunlarının etkilerini açıkça ortaya koyuyor.