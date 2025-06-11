Ali Sercan Orman’ın Cenazesi Defnedildi

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
İzmir’in Bornova ilçesinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu bariyerlere çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki tüm işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
SON GÖREV YERİNE UĞURLANDI
Ali Sercan Orman’ın cenazesi, ikindi vakti Buca’daki Sultan Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Seferihisar’da bulunan Kavakdere Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Ali Sercan Orman’ın, Balıkesir’den İzmir’e dönerken kazayı geçirdiği bilgisi edinildi.