Ali Şimşek, Kene Sebebiyle Hayatını Kaybetti

KENELİ VAKA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN BİR KİŞİ

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı sırasında arkadaşlarıyla piknik yaparken vücuduna yapışan keneyi kendi başına çıkaran 65 yaşındaki Ali Şimşek, hayatını kaybetti. Pusatlı Mahallesi’nde pikniğe giden Şimşek’in vücudu keneyle karşılaştı. Keneyi çıkardıktan sonra cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorlar, Şimşek’i buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk etti, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılındıktan sonra, Şimşek mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Kayseri’de kene kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.