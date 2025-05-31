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Ali Sowe Tarihe Geçti, 19 Gol

ALI SOWE TARİHE GEÇTİ

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor ile oynadığı karşılaşmayı 5-2’lik skorla kazandı. Bu mücadele, Ali Sowe için özel bir an oldu. Sowe, 50. dakikada ve 90+3. dakikada attığı iki gol ile dikkat çekti. Bu sezon toplamda 19 gol kaydeden Sowe, Çaykur Rizespor’un tarihine yazılmayı başardı.

REKOR KIRILDI

Ali Sowe, Çaykur Rizespor’un bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Önceki rekor, 2018-2019 sezonunda 17 gol atan Vedat Muriqi’ye aitti. Bu başarısıyla Sowe, kulübün tarihine geçmeyi başardı ve taraftarları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

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