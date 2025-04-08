Ali Tandoğan, Rafa’nın Ayrılmak İstediğini Belirtti

ALI TANDOĞAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ali Tandoğan, siyah-beyazlıların mevcut durumu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tandoğan, takımın öne çıkan ismi ve taraftar sevilen Rafa Silva’nın ayrılma isteği olduğunu bildirdi. “Rafa Silva, Galatasaray derbisinde neredeyse 60 metre top sürerek gol atıyor. Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor. Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık ‘Ben Beşiktaş’ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım’ diye düşünüyor. Ayrılmayı düşünen bir futbolcunun davranışlarını sergiliyor. Eski bir futbolcu olduğum için bunu görebiliyorum” şeklinde konuştu.

MASUAKU VE BEŞİKTAŞ’IN GÜVENİ

Ali Tandoğan, Beşiktaş taraftarının zaman zaman eleştirilerine maruz kalan Masuaku’nun Süper Lig’in en iyi sol beklerinden biri olduğunu vurguladı. “Masuaku ne kadar iyi ise Swensson bir o kadar kötü. Ben de sağ bektim. Büyük takımda böyle bir sağ bek olmaz. Savunma yapıyor, ama topu kullanamıyor. Sürekli geriye dönüp, basit pasları deniyor. Topu oyuna sokma yeteneği sıfır. Beşiktaş ondan hücumda zerre kadar fayda sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

MASUAKU’NUN DEĞERİ

Tandoğan, Masuaku ile ilgili sözlerini sürdürerek, “Masuaku ise tam tersi, en çok bindirme yapan, pozisyon hatası yapmayan bir oyuncu. Mücadeleci ve çok koşuyor. Bence hem ligin hem de Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu. Bugün Beşiktaş Masuaku’yu bıraktım’ dese anında Galatasaray ya da Fenerbahçe onu alır” diyerek düşündüklerini aktardı. Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Silva, bu karşılaşmalarda 14 gol attı ve 11 asist yaptı. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, Benfica ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuş ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.