Haberler

Ali Tarımcı Arı Sokmasıyla Hayatını Kaybetti

ARABİLİM SİTESİNDE OLAY GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, arı sokması sonucu rahatsızlanan ve alerjisi olduğu belirlenen çiftçi Ali Tarımcı (50), hastanede kurtarılamadı. Olay, sanayi sitesinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Çiftçilik yapan Ali Tarımcı, iş maksatlı gittiği yerde bir arı tarafından sokuldu. Alerjisi bulunduğu için kısa sürede fenalaşan Tarımcı, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Tarımcı’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Koçarlı Sağlık Merkezi’ne taşıdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen çiftçi kurtarılamadı. Tarımcı’nın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Yeni Cami’den kaldırılarak Koçarlı Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Haberler

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.