Ali Tarımcı Arı Sokmasıyla Hayatını Kaybetti

ARABİLİM SİTESİNDE OLAY GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, arı sokması sonucu rahatsızlanan ve alerjisi olduğu belirlenen çiftçi Ali Tarımcı (50), hastanede kurtarılamadı. Olay, sanayi sitesinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Çiftçilik yapan Ali Tarımcı, iş maksatlı gittiği yerde bir arı tarafından sokuldu. Alerjisi bulunduğu için kısa sürede fenalaşan Tarımcı, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Tarımcı’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Koçarlı Sağlık Merkezi’ne taşıdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen çiftçi kurtarılamadı. Tarımcı’nın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Yeni Cami’den kaldırılarak Koçarlı Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi.