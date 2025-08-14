Ali Tekerek Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Ali Tekerek, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesiyle hayatını kaybetti. Tekerek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerine teslim edildi.
TOPRAĞA VERME TÖRENİNE KATILIM
Tekerek’in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına taşındı. Törene, ailesinin yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve birçok vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında defnedildi.