Ali Tekerek Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ali Tekerek, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, yangına giden orman işçilerine adres tarif etmek için bindiği arazözün devrilmesiyle hayatını kaybetti. Tekerek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerine teslim edildi.

TOPRAĞA VERME TÖRENİNE KATILIM

Tekerek’in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına taşındı. Törene, ailesinin yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, kent protokolü ve birçok vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Tekerek, köy mezarlığında defnedildi.

Kulüpler Gelirlerini Arttırmak İçin Toplandı

Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında kulüplerin gelirlerini artırma yönünde çalışmalar yapacaklarını ve TFF'den yabancı kuralı konusunda net cevap talep ettiklerini açıkladı.
Bursa’da Işıkta Bekleyen Araçlara Çarpma

İnegöl'de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan bir otomobil zincirleme kazaya yol açtı. Kazada iki kişi yaralandı.

