Ali Tekerek, Uçurumda Hayatını Kaybetti

ALI TEKEREK’İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede destek vermek amacıyla bölgeye giden ve uçurumdan devrilen arazözün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Ali Tekerek (51), gözyaşları arasında defnedildi. 13 Ağustos’ta Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü kırsalında gerçekleşen kazada, orman yangınını söndürmek için hareket eden arazöz, virajı alamayarak uçuruma düştü.

TONLA YETİŞEN YANGINDA GÖNÜLLÜ OLARAK MÜDAHALE EDİYORDU

Kazada arazözde bulunan 6 kişiden gönüllü olarak yangın bölgesine giden Ali Tekerek ağır yaralandı. Hastanede verilen tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tekerek’in cenazesi, ikindi namazının ardından Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Osmaniye protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak Tekerek’e son görevlerini yerine getirdi.