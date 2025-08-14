Ali Tekerek Vefat Etti, Yangın Kazası

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİNE GİDEN ARAZÖZ DEVRİLDİ

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden arazöz, bir uçurumdan devrildi. Bu kazada yaralanan Ali Tekerek (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün sabah saatlerinde gerçekleşti.

KAZADA BİR ŞEHİT VE BEŞ YARALI

Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine müdahale eden arazözün uçuruma devrilmesi sonucunda orman personeli Adem Nazım Demirel şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Yaralanan bireyler arasında sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek yer aldı. Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLESİ VE KÖY HALKI DERİN YASDA

Yangın bölgesine gönüllü olarak katılan Ali Tekerek, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve dört çocuk babası olan Tekerek’in vefatı, ailesini ve köy halkını derin bir üzüntüye boğdu. Tekerek’in cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ikindi namazına takiben Karayiğit köyündeki aile mezarlığında defnedilecek.