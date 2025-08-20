Haberler

Ali Tepe Çırak Bulamıyor, Sektör Tehditte

ÇIRAK BULMA SORUNU

Eskişehir’de berberlik yapan Ali Tepe, çırak edinme konusunda yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, yeni neslin çalışmaya olan isteksizliğinin yalnızca berberliği değil tüm meslekleri tehdit ettiğini ifade ediyor. Uzun yıllardır bu sektörde mücadele eden Tepe, usta-çırak geleneğinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çiziyor. Yeni neslin çalışma hayatına olan ilgisizliği onu son çırağını 10 yıl önce yetiştirdiği bir duruma sürüklemiş.

GENÇLERİN İLGİSİ YOK

Tepe, gençlerin meslek öğrenme ve çalışma konusundaki tutumunu eleştirerek, “Yeni neslin çalışmayla alakası yok. Kapıdan girer girmez ‘Ne kadar kazanacağız?’ diye soruyorlar ama mesleği öğrenmeyi hiç düşünmüyorlar,” şeklinde açıklıyor. Bu durum, sadece berberlik değil, pek çok sektörde de benzer bir sorunu gündeme getiriyor.

KİMSE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Ali Tepe, sadece kendi mesleğinde değil, birçok sektörde çırak bulma konusunun büyük bir sorun haline geldiğini belirtiyor. “Karşıdaki mağaza da dahil olmak üzere diğer alanlarda da çırak bulamıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor,” ifadesiyle bu endişesini pekiştiriyor. Eskişehir’de bu sorun giderek daha belirgin hale geliyor.

