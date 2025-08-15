Ali Topçu Göreve Başladı, Teşekkür Etti

YENİ GÖREVE BAŞLADI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevinde Ali Topçu, yeni görevine başlamış bulunuyor. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Nihat Kınık ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki müdürlük binasına gelen Topçu, bu sırada müdür yardımcıları ve gümrük personeliyle tanışma fırsatı buldu.

TEBRİKLER VE DESTEK

Topçu’ya çiçek ve plaket takdim eden Kınık, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Topçu, Kınık’a teşekkür ettikten sonra, en iyi hizmetleri yerine getirmek için çalışacaklarını vurguladı.