Ali Topçu Göreve Başladı, Teşekkür Etti

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevinde Ali Topçu, yeni görevine başlamış bulunuyor. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Nihat Kınık ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki müdürlük binasına gelen Topçu, bu sırada müdür yardımcıları ve gümrük personeliyle tanışma fırsatı buldu.

Topçu’ya çiçek ve plaket takdim eden Kınık, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Topçu, Kınık’a teşekkür ettikten sonra, en iyi hizmetleri yerine getirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

