Ali Turap Bülbül Çalışmalara Devam Ediyor

FUTBOLCU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın 20 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Genç sağ bek, geçtiğimiz sezonu 1’inci Lig takımı Ümraniyespor’da kiralık olarak geçirmişti. Şimdi ise sezon öncesi kampı için Galatasaray’a katılmaya hazırlanıyor.

ÖZEL ANTRENMANLAR YAPIYOR

Ali Turap Bülbül, tatil döneminde de antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Özel antrenör Samet Kösemen ile birlikte çalışan genç futbolcu, dayanıklılık ve çabukluk antrenmanları gerçekleştiriyor. Hedefi ise Galatasaray’ın 4 Temmuz’dan itibaren başlayacak sezon öncesi kampına en iyi şekilde hazırlanmak ve sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak.

ÜMRANİYESPOR DENEYİMİ

Geçtiğimiz sezonda Ali Turap Bülbül, Ümraniyespor formasıyla toplamda 18 maçta görev aldı. Bu deneyim, genç oyuncunun gelişimine önemli katkıda bulundu.