Ali Tutuk: Gastronomi Turizmi Büyük Fırsatlar Sunuyor

GASTRONOMİ TURİZMİNDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Ali Tutuk, Melis Yaşar’a verdiği röportajda yeme-içme sektöründeki önemli değişimleri ele aldı. Türkiye’nin gastronomi turizminde belirleyici bir konuma ulaştığını vurgulayan Tutuk, yerel lezzetlere olan turist ilgisinin sektöre büyük katkı sağladığını ifade etti.

BÜYÜK PAZAR PAYI VE İSTİHDAM

Tutuk, hizmet sektöründe en geniş pazar payının yeme-içme sektörüne ait olduğunu belirtiyor. Türkiye’de yaklaşık 100 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini ve bu işletmelerin yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ettiğini aktarıyor. Gastronomi turizminin Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Tutuk, coğrafi işaretli ürünlerin bu alandaki önemine dikkat çekiyor.

TURİSTLERİN YEREL MUTFAK İLGİSİ

Tutuk, turistlerin Türkiye’yi yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri için değil, aynı zamanda yerel mutfak kültürünü deneyimlemek amacıyla da tercih ettiğini belirtiyor. Bu ilginin bölgesel işletmeler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini vurguluyor. Ayrıca, yeme-içme sektöründe dijitalleşmenin küçük işletmelerin daha büyük pazarlara ulaşmasında sağladığı imkânlar üzerinde duruyor.

DİJİTALLEŞME VE PANDEMİ SONRASI DEĞİŞİMLER

Pandemi sonrası dönemde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Tutuk, bunun sektör için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Devletin sektöre yönelik teşviklerinin sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu belirtiyor. Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Tutuk, Türkiye’ye gelen turistlerin coğrafi ürünlere olan ilgisinin giderek arttığını ifade ediyor. Bu durumun ülkenin gastronomi turizmine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN FIRSATLARI

Pandemi sonrası sektörde önemli dönüşümler yaşandığını aktaran Tutuk, restoranların dijitalleşmeye uyum sağlamasının zorunlu hale geldiğini belirtiyor. Küçük işletmelerin, sosyal medya sayesinde sadece bulundukları bölgede değil, dünya genelinde kendilerini tanıtma fırsatı bulduğunu vurguluyor.