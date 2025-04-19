Ali Ülker’den kritik açıklamalar yapıldı

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ 2025’E KATILIM

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17 Nisan’da başlayan Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in ikinci gününde yer aldı. Ülker, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in moderatörlüğündeki “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” başlıklı oturuma, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Gürol Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener ile birlikte katıldı. Ülker, Yıldız Holding’in stratejik önceliklerini ve gelecekteki hedeflerini paylaştı.

GLOBAL BÜYÜMEDE YENİ DÖNEM

Ali Ülker, ticaret savaşlarının etkisiyle sadece ihracata dayalı bir global büyümenin artık mümkün olmadığını vurguladı. Geleceği şekillendiren teknoloji liderleri, sosyal liderler, araştırma kurumları ve üniversitelerden edindikleri bilgilere dikkat çeken Ülker, Yıldız Holding’in stratejilerinden birinin, dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı bölgelerde yatırımlarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Türkiye’nin ana üretim ve ihracat üssü olmasına rağmen, Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki üretim ve yatırımlarıyla kendilerini güvence altına aldıklarını ifade etti.

Ülker, “Yıldız Holding’de bir ara Türkiye’de 52 kategoride ürünümüz vardı, bunu oldukça sınırlandırdık ve ata işimize geri döndük. Bu bize dolar bazında yüzde 40’lık bir büyüme getirdi 5 sene içerisinde” dedi.

İNSAN KAYNAĞINA VERİLEN DEĞER

Yıldız Holding’in 82 bine ulaşan insan kaynağının katkısına büyük önem verdiklerini belirten Ülker, “Senenin Yıldızları” gibi global düzeydeki çalışanları kapsayan yarışmalar ve ödül mekanizmaları oluşturarak bu katkıyı desteklediklerini açıkladı. Ali Ülker, “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefesi ile çalışan bir şirket olduklarını ve bu programda “Mutluluk” kategorisinde sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiklerini söyledi.

KADIN TEMSİLİ VE YAPAY ZEKÂ HEDEFİ

Ali Ülker, halka açık şirketlerinin varlığı nedeniyle Yönetim Kurullarında kadın yöneticilerin 3’te bir oranında temsil edildiğini belirtti. Fırsat eşitliği noktasında tüm kadın çalışan oranının 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a çıktığını ve 2024’te yeni işe alımların yüzde 60’ının kadınlardan oluşacağını ifade etti. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece Yönetim Kurulu Başkanı’nın fikirlerini tasvip etmesi gerektiğini vurgulayan Ülker, “Başını sallayan, sizi tasdik eden üyelerden ziyade, sizi zorlayan üyeleri getirmelisiniz” dedi.

Yapay zekânın hayatın içinde geniş bir kullanım alanı bulduğuna dikkat çeken Ülker, “Yapay zekânın Yönetim Kurulu toplantısını takip etmesi, toplantı notlarının özetini yapması, verilere anında ulaşarak kurula bilgi sunması ve kararlar hakkında görüş belirtmesi gibi bir işlevi olsun istiyoruz. Benim en büyük hedefim yapay zekâyı Yönetim Kurulu odasına taşımak” şeklinde konuştu.