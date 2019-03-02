Çiğ köfteci Ali Usta köyüne geri döndü

Hareketleri ile ana haber bültenlerine bile konu olan, şiddet içeren tavırları ile eleştirilerin odağı haline gelen Çiğk köfteci Mehmet Usta, Hatay’da bulunan köyüne döndü.

Ali Usta’nın çiğ köftecilik mesleğini de bıraktığı belirtiliyor.

Çiğ köfte sevenlerin uğrak yeri olan Çiğ Köfteci Ali Usta son zamanlarda yaptığı hareketlerle olumsuz şekilde eleştiriliyordu.

İstanbul Eminönü’nde çiğ köftecilik yapan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Çiğ Köfteci Ali Usta’nın mesleği bıraktığı ve memleketi Hatay’a döndüğü iddia edildi.

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla eleştirilmişti.

Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan, çiğ köfteci, bir yemek sitesinin iddiasına göre mesleğe küserek doğduğu şehir Hatay’a geri döndü.

Ali Usta’nın yerine kardeşinin baktığı ve çiğ köfte satışını devam ettirdiği görüldü. Yemek sitesi yaptığı Instagram paylaşımla Ali Usta’nın mesleği bıraktığını iddia etti.