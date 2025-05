Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme Hedeflerini Açıkladı

TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8’inci dönem Toplu Sözleşme’nin ekonomik koşullar altında gerçekleştirileceğini belirtti. Yalçın, “Bu, ekonomik tartışmaların gölgesinde yapılan bir toplu sözleşme olacak. Bizim bütün amacımız, bütün gayretimiz, sizler de yakından biliyorsunuz, emekçilerin milli gelirden düzgün pay almasıdır” ifadesini kullandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN TALEPLER GÜNDEME GELİYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, konfederasyon genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda 8’inci dönem Toplu Sözleşme çalışmaları, ‘Aile Yılı’ kapsamında öneriler ve 15-16 Mayıs’ta yapılacak ‘Aile ve Medya’ konulu uluslararası sempozyum hakkında bilgi verdi. Yalçın, toplu sözleşme döneminde özellikle kadın ve çocuklara yönelik taleplerinin bulunacağını vurguladı. “Kadın kamu görevlerine yönelik, ’10 başlıkta taleplerimiz’ var. Bunları toplu sözleşme masasına da taşımış olacağız” dedi.

TEŞVİKİ ARTIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİLİYOR

Yalçın, Türkiye’nin en büyük sermayesinin iyi yetiştirilmiş nüfus olduğunu dile getirerek, “Nüfusun devamlı teşvik edilmesi ve bu coğrafyada var olmanın bedeli her zaman var. Bu nedenle 2025’te doğan her çocuk için 5 bin TL teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 yaşına kadar her ay aileye 5 bin TL yardım yapılması önemli bir adım” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2024 ve öncesinde doğan çocuklar için mevcut yardımların yetersiz olduğunu ve bu konu hakkında toplu sözleşme masasında iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

AİLE YARDIMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Yalçın, çocuk bakım maliyetlerine dikkat çekerek, “Çocuk, bakımı hakikaten maliyetli bir iş. Ailelerin zorlanmaması için teşviklerin artırılması ve emeklilik yaşı indirimi gibi adımlar önemlidir” dedi. Çocuk sayısına göre ilave prim gün sayısı ve yıpranma konusunda da taleplerini dile getiren Yalçın, “Birinci çocuk için 120, ikinci çocuk için 240, üçüncü çocuk ve sonrası için 360 gün yıpranma olarak emeklilik gün sayısında düşüş sağlanması gerekir” açıklamasında bulundu.

Yalçın ayrıca, haftalık çalışma saatinin 32 saate indirilmesi, çalışma gününün 4 güne çekilmesi, yıllık izin sürelerine ek gün eklenmesi, yarı zamanlı çalışma mevzuatının çıkarılması ve analık izninin 52 haftaya çıkarılması gibi taleplerini de aktardı. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda aile dostu politikaların hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurguladı.