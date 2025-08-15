Ali Yalçın Beklentileri Karşılamanın Önemini Vurguladı

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İKİNCİ TEKLİF BEKLENTİSİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim. Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Yalçın, kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına sadece dört gün kaldığını aktararak, “Teklif yenilensin, takvime uyulsun, talebimiz karşısında Sayın Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz” vurgusunu yaptı.