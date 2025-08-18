Ali Yalçın, Kamu İşvereni Teşhisine Tepki Gösterdi

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN’IN AÇIKLAMALARI

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu son teklife karşı sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, “Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz” dedi. Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu süreçte Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

TEKLİF DETAYLARI VE DEĞERLENDİRME

Görüşmede Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ise her iki altı ayda da yüzde 4 artış önerildi. Yalçın, teklifin ardından yaptığı değerlendirmede, “Sayın Bakanın bize sunduğu 10 artı 6 teklifin üzerine 2 puan ekleyerek 11 artı 7 diye 2026 yılı ve 2027’yi ise 4 artı 4 bırakıyoruz diyerek, bin lira taban aylığa zam teklifini daha önce yapmıştı. Böyle bir durum kabul edilemez. Adres doğru ama miktar yanlış. Bu rakamlarla bu son teklif olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz” şeklinde konuştu.

ÜCRET DENGESİZLİĞİNE DİKKAT!

Yalçın, sunulan teklifle kamuda oluşan ücret dengesizliğinin giderilmeyeceğini belirtti. “En düşük devlet memuru maaşı 47 bin 500, bekar hizmetli maaşı. Bu maaşı en düşük olarak belirlemek, aynı statüde iki çalışan arasındaki ücret dengesini korumakta yetersiz kalıyor. İkisi de aynı işi yapıyor; birisi bardakları dolu getiriyor, diğerinin yaptığı da boş götürmek. Biri 66, diğeri 47 bin 500’de bırakılırsa bu dengesizlik nasıl giderilecek?” diye sordu.

MASADA KALAN TEKLİFLER

Görüşmelerin 19 Ağustos’a kadar süreceğine dikkat çeken Yalçın, “Son teklif cümlesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Süreç hakkında elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret gösteriyoruz. Masada mühendisinden şube müdürüne, akademisyenden idari personele kadar birçok teklif bulunuyor. 3600 ek gösterge ve bir derece verilmesi meselesi gibi konular gündemde ve bunların da düzeltilmesi lazım” ifadelerini kullandı.