Ali Yalçın, Memur-Sen’in Taleplerini Açıkladı

GENEL BAŞKAN YALÇIN’IN AÇIKLAMALARI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tv100’de Ozan Ulaş Caymaz’a özel bir röportaj verdi. Röportajda, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü aktardı. Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifinin yanı sıra, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerildiğini hatırlatan Yalçın, “Ama taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir” şeklinde değerlendirdi.

KİTLESEL İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Yalçın, toplu sözleşme için “yarın kritik bir gün” olduğunu vurguladı. Ayın 19’u itibarıyla toplu sözleşmenin süresinin tamamlanacağını belirten Yalçın, “Ama biz takvime uyulmasın, hakem sürecine kadar süreç uzayabilir bakış açısını ortaya koyduk. Şuana kadar gelen tekliflerin beklentileri karşılamadığını, yetersiz olduğunu ifade ettik. Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek” dedi. Ayrıca, Ankara’da yürüyüş ve miting düzenleyeceklerini duyurdu.

ORTA GELİR DEPOLANIRKEN

Yalçın, orta gelirin eridiğine dikkat çekerek, “Orta direk giderek kayboluyor. Yukarısı ve aşağısı şeklinde katmanlara dönüşüyor. Onun için sabit gelirliler olarak bir diyoruz, bizi enflasyon hedefleri üzerinden konuşmayın, piyasa gerçekleri üzerinden konuşun” ifadelerini kullandı. Yalçın, “Gelecek teklifin zamanı, günü olmaz. Şuanda da yeni teklif gelebilir. Hakeme gitmesini tercih etmeyiz” açıklamasını yaptı.

MEMUR-SEN’İN ZAM TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026-2027 toplu sözleşmedeki taleplerini şu şekilde sıraladı: 2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla; {10.000 TL (Taban Aylığı) + %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] toplamda yüzde 88, 2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla; {7.500 TL (Taban Aylığı) + %20 + {%15] toplamda yüzde 46.

Hükümetin teklifi ise 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 zam; 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zamdan oluştu. Teklifin ardından Yalçın, bu teklifi reddettiklerini, pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini ifade etti. Yalçın, “Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil” dedi.