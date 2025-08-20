Ali Yalçın, Uzlaşma Sağlanamadığını Belirtti

HÜKÜMETLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar ve memur emeklilerine yönelik 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde bir uzlaşma sağlanamamasını eleştirdi. Yalçın, “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir. Ancak bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız çünkü bir sıkışmışlık, bir darboğazın içerisine bırakıp ve zorunlu olarak tahkime yönlendiren bu süreç, çıkmaz sokaktır,” şeklinde konuştu. Memur ve memur emeklilerine yönelik yapılan toplantıda, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam teklifi, sendikalar tarafından reddedildi. Yalçın, bunun yanında hizmet kollarında bazı anlaşmalar yapıldığını belirtti.

TOPLU SÖZLEŞMEDE BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Toplu Sözleşme sürecinde memurlar için her ne kadar oransal zam, taban maaş artışı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamamış olsa da, Yalçın, “Mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden amirlere kadar birçok konuda uzlaşma sağladık,” dedi. Bunun yanı sıra memurların ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

SORUNLU YASANIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Yalçın, hükümete bir çağrıda bulunarak, “Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bu yasa miadını doldurmuş ve sorun üreten bir hale gelmiştir. 8 toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde uzlaşamadık,” ifadelerini kullandı. Hükümetin atacağı adımların önemine vurgu yaptı ve memurların beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Yalçın, “Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı, yedi milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir,” dedi. Mücadelelerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.