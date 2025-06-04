“Ali Yerlikaya, 10 ilde 93 şüpheli.”

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “10 il merkezli ‘Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı” şeklinde ifade etti. Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlara dair görüntüler de paylaşarak detayları duyurdu.

YAKALAMALAR VE TUTUKLAMALAR

Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüphelilerden 24’ünün tutuklandığını, 37’sinin ise adli kontrol kararı alındığını belirtti. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum’da düzenlenen operasyonların hedefi, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapmak olan kişilerdi. Bu kapsamda, belirtilen suçlamalarla ilgili olarak şüpheliler hakkında soruşturmalar başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

SİBER SUÇLARA KARŞI MÜCADELE

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve İl Jandarma Komutanlarını tebrik etti. “Sanal dünyadaki güvenliğimiz için Siber Devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek, gerekli önlemleri almak için mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.