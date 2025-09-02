Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İADESİ YAPILAN SUÇLULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı “Bizden kaçamayacaklar” başlıklı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu olmak üzere toplam 14 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, Gürcistan’dan 8, Arnavutluk’tan 2, Almanya’dan 2, Senegal’dan ve Yunanistan’dan 1’er suçlunun ülkeye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı” ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını paylaşarak yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini vurguladı. İlgili ülkelerin kolluk güçleriyle gerçekleştirilen ortak operasyonel işbirliğiyle “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama” gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G. isimli şahsın Gürcistan’da yakalandığını kaydetti. Ayrıca, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan M.A. ve birçok başka suçla ilgili aranan şahısların yakalandığını ifade etti.

TEŞEKKÜR VE MESAJ

Adalet Bakanlığı’na ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile diğer ilgili birimleri tebrik etti. Son olarak, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar!” diye vurguladı.