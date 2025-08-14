Ali Yerlikaya, 14 Suçlu Yakalandı

ORTAK OPERASYONUN SONUCU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 kişi ve ulusal seviyede aranan 2 kişiyle birlikte toplam 14 suçlunun yakalandığını ve yurda iadelerinin sağlandığını duyurdu. Ali Yerlikaya, yurt dışındaki firari suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan operasyonu sosyal medya üzerinden paylaştı.

SUÇLULARIN YAKALANMASI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Gürcistan polisiyle gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle aranan kişiler arasında B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. yer alıyor. Ayrıca ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. de bu operasyonda yakalanan kişiler arasında yer alıyor. Türkiye’ye iadeleri sağlanan 14 kişinin, ‘Suç örgütü üyeliği’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Yaralama’, ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Kasten öldürme’ gibi suçlarla aranıyordu.