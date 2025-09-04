Ali Yerlikaya, 21 ilde 25 tutuklama

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLARDA GÖZALTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde gerçekleştirilen FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonlar neticesinde 21 ilde 41 şüpheli yakalandı ve bunlardan 25’i tutuklandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” bilgilerini paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYET ALANLARI

Operasyonlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün bilişim ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde sorumlu kişilerle irtibat sağladığı ve ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları belirtildi.

KOORDİNASYON VE MÜCADELE VURGUSU

Bakan Yerlikaya, özellikle FETÖ soruşturmalarında adı geçen kişilerin, kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları olanların yakalandığını vurguladı. Ayrıca, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.