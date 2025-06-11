Ali Yerlikaya, 51 İlde 273 GÖÇMEN Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik operasyonlarda 273 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bunlardan 98’inin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son 2 haftada düzenlenen operasyonların detaylarını aktardı. Bu operasyonlar, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE GERI GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Bakan Yerlikaya, “273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” sözleriyle, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Yerlikaya, valilere, kaymakamlara ve operasyonları gerçekleştiren polisler ile Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİ MODELİ

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimindeki başarısını vurgulayarak, “Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.” ifadesini kullandı. Göç konusunun; düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm yönleriyle ele alındığını dile getirdi.