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Ali Yerlikaya Adıyaman’da Temaslarda Bulundu

İÇİŞLERİ BAKANI ADIYAMAN’DA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Adıyaman’a geldi. Sabah saatlerinde havayolu ile Adıyaman’a ulaşan bakan, burada bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol ile bakanlık görevlileri ve ilgili diğer kurumların yetkilileri de toplantıda yer aldı.

GİZLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞİYOR

Toplantı, basına kapalı bir şekilde saat 09.30’da başladı ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

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