Haberler

Ali Yerlikaya: Devlet Yanınızda Her Zaman

DEVLETİMİZİN YANINDA OLUNUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası gerekli kurumların sahada olduğunu belirtti. “AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında.” ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bakan, depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki bir vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi. Ayrıca, Bakan Yerlikaya, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” diyerek devletin olası tüm afetler karşısında her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.
Haberler

Deprem Sonrası Tüm Kurumlar Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin ardından AFAD ve diğer kuruluşların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu ve hayatını kaybeden yaşlı vatandaş için taziyelerini paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.