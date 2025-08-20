Ali Yerlikaya, Hakkari’de Huzur İçin Varız

BAKAN YERLİKAYA’DAN DEĞERLENDİRMELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari’nin huzuru, Türkiye’nin huzurudur.” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. Hakkari’yi ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve diğer yetkililerle birlikte “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”na katıldı. Toplantıda huzurun ve güvenin sağlanması adına Hakkari’de elde edilen başarılar ve suç oranları ile ilgili bilgi vermek istediğini dile getirdi.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Yerlikaya, Hakkari’deki mal varlığına karşı işlenen suçların bu kabine döneminde yüzde 47 azaldığını, iki yıl önce yaşanan suç sayısının 198 iken bu sayının 105’e düştüğünü belirtti. Ayrıca, bu suçların aydınlatma oranının yüzde 88,6’ya yükseldiğini ve bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Evden hırsızlık vakalarının da bu şehirde iki yıl önce toplam 93 iken 39’a düştüğünü söyleyen Bakan, “Olay sayısı evden hırsızlıkta yüzde 58 azaldı. Aydınlatma oranı ise yüzde 79,5’in üzerinde.” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Hakkari’de bu kabine döneminde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 57 kişinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadeleye de dikkati çekti. Hakkari’de toplam 5 ton 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 128 şüphelinin tutuklandığını ifade etti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 118 operasyon gerçekleştirildiğini ve 893 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

TOPLANTIYA KATILIM SAĞLANDI

Toplantıda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu ve diğer yetkililer de yer aldı. Toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediyeler dağıttı. Son olarak Hakkari Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik’ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.