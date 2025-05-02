Ali Yerlikaya, Hukuk Devletine Vurgu Yaptı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN CİDDİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün, görevini icra eden bir kadın polisin üzerine aracı sürmesini kınadı. Yerlikaya, bu durumun “sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdit” olduğunu belirtti.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır” dedi. Ayrıca, polislerin gece gündüz demeden milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını vurgulayarak, “Fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

POLİSİN ROLÜ

Son olarak, Bakan Yerlikaya, “Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır” ifadesini kullanarak, polis teşkilatının faaliyetlerine ve toplum güvenliğindeki önemine dikkat çekti.