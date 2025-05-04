Ali Yerlikaya: Provokatif Paylaşımlar Takip Edilecek

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrasında sosyal medyada provakatif içerikler paylaşanlar hakkında açıklamada bulundu. Alınan önlemlerle ilgili olarak, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” dedi.

SOSYAL MEDYA GÖZLEMLERİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrasında provakatif paylaşımlarda bulunanların, sanal devriyeler aracılığıyla dikkatle izlenildiğini belirtti. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.