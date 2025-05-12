Ali Yerlikaya, Yeni Dönem Başladı

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi. Yerlikaya, bu süreçle yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız.” ifadesini kullandı. Bakan, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, PKK’nın kararı ile birlikte bölgedeki insanların bir araya geldiğini, farklı etnik kökenlerin aynı bayrak altında birleştiğini belirtti.

KARDEŞLİĞİMİZİN TEMELİ DERİNLERE GİDER

Yerlikaya, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla ve Çerkez’iyle bu toprakların insanları olduklarını ifade ederek, “Malazgirt’te omuz omuzaydık, Çanakkale’de aynı siperdeydik, Milli Mücadele’de düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde.” dedi. Yıllar boyunca birliğin hedef alındığını, ancak bu bağı koparmanın imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.

BİRİMİZ, BİRLİĞİMİZ VE KAZANILAN ZAFER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşlarına değinen Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye” konusundaki önemli gelişmelere dikkat çekti. “Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir.” diyerek destek veren herkese teşekkür etti. Yerlikaya, son olarak, vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmetle andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.