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Aliağa’da 54 Ton 249 Kilogram Akaryakıt

KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir gemide, toplamda 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt yakalandı. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, risk analizi sonucunda Gemlik Limanı’ndan Nemrut Limanlar bölgesine gelen Malta bayraklı “CMA CGM TARRAGONA” adlı gemiyi inceledi.

YAPILAN İNCELEME SONUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen ölçüm sonucunda gemide beyan edilmeyen 54 ton 249 kilogram fuel-oil türü akaryakıt belirlendi. Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatla akaryakıta el koydu.

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