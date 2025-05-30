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Aliağa’da 54 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İKİ HALKADA KAÇAK AKARYAKIT TESPİTİ

İzmir’in Aliağa ilçesinde sahne alan bir operasyonda, bir gemide 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt bulundu. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gemlik Limanı’ndan Nemrut Limanlar bölgesine doğru ilerleyen Malta bayraklı “CMA CGM TARRAGONA” isimli gemiyi risk analizi çerçevesinde inceledi.

MÜDAHALE VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Yapılan detaylı ölçüm sonucunda gemide, beyanda bulunulmayan 54 ton 249 kilogram fuel-oil cinsi akaryakıt tespit edildi. Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla akaryakıta el koydu. Bu operasyon, kaçak akaryakıtla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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