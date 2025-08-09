Haberler

Aliağa’da Galvaniz Fabrikasında Yangın

ALİAĞA’DA YANGIN PANİĞİ

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir endüstriyel galvaniz fabrikasında çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin mücadelesiyle zor bir şekilde kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, İzmir’in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi’nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın ek binasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı ve yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili bir soruşturma da açıldı.

Aksaray’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Aksaray'daki Karacaören köyü civarında başlayan anız yangını, rüzgarla birlikte ormanlık bölgeye yayıldı. Yangına, bölgedeki orman müdürlükleri müdahale ediyor.
Velayeti, Koridor Projesine Tepki Gösterdi

İran’ın dini liderinin danışmanı, ABD Başkanı Trump’ın Zengezur Koridoru’nu kiralama iddiasına sert tepki gösterdi; bölgenin sahipsiz olmadığını ve geçidin Trump’ın mülkü olmadığını vurguladı.

