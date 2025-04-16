Aliağa’da Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kamyonet kasasında düzensiz göçmen taşıyan bir kaçakçı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 03.00 civarında 35 AHR 178 plakalı kamyonetin göçmen taşıdığına dair bilgi aldı ve harekete geçti.

KAMYONET DURDURULDU

Kamyonet, Çanakkale yönüne doğru ilerlerken, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü S.Ö., aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Polisin durdurduğu kamyonetin kasasında, çocuklar da dahil olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen bulundu. Bunların 20’si Afganistan, 4’ü ise Suriye uyrukluydu.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Aracı terk eden sürücü S.Ö., kısa bir süre içinde yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.