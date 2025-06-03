Aliağa’da Hububat Hasadı Başladı.

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı süreci başladı. Yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yer alan buğday, arpa ve yem bitkisi fiğ gibi tarla bitkileri ekimi yapılan bölgede, hasatının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Aliağa, tarım ve hayvancılık alanında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Helvacı, Güzelhisar, Karaköy, Samurlu, Cıtak, Şakran ve Hacıömerli mahalleleri dahil olmak üzere Aliağa Ovası’ndaki üreticiler, buğday ve arpa ile birlikte yem bitkisi fiğ üretimine odaklanıyorlar.

VERİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yıl, mevsim normallerinin altında kalan yağışlar bazı bölgelerde ciddi verim düşüşüne neden oldu. Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, geçen yıla kıyasla hububatta yaklaşık yüzde 30 oranında bir verim kaybı yaşandığını belirtiyor. Edremit, “İklim kriziyle karşı karşıyayız. Görülmemiş don ve afetler yaşanıyor. Yetkililer artık bu konuda daha somut adımlar atmalı” diyor. Hasat sürecinin verimli ve düzenli ilerlemesi için biçerdöver kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Bu kontrollerde dane kaybının önlenmesi ve yangın tedbirlerine dikkat çekiliyor. Yangın tüpleri kontrol edilerek, operatörlere yangın riski ve dane kaybı hakkında uyarılarda bulunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bu yıl ton başına toplam 2 bin 520 TL destek ödemesi gerçekleştirilecek. Ekmeklik ve makarnalık buğday için Toprak Mahsulu Ofisi alım fiyatı 13 bin 500 TL/ton, arpa için ise 11 bin TL/ton olarak belirlenmiş. Bu desteklerle birlikte üreticilerin buğdayda 16 bin 020 TL/ton, arpada ise 13 bin 520 TL/ton elde etmesi sağlanıyor.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ ÖNEMLİ

Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, “Üreticilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Emeğin karşılığının alınabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biçerdöver ve saman balyalama makinelerinde sezon öncesi denetimlerimizi tamamladık.” diyor. Aliağa genelinde toplam hububat ekim alanının 20 bin dekara ulaştığını vurgulayan Edremit, biçerdöver fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini dile getiriyor. Tüm üreticilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı ve kazasız bir hasat temennisinde bulundu.