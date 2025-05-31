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Aliağa’da Orman Yangını Kontrol Altında

ALİAĞA’DA YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ ÇIKMA ZAMANI VE MÜDAHALE

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi’nde bu akşam saat 17.20 sularında yangın meydana geldi. Alevlerin ortaya çıkmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler anında yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangınla mücadelede havadan 1 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

RÜZGARIN ETKİSİ VE ÇABALAR

Bölgedeki şiddetli rüzgar, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmasını engellemek için ekiplerin göstermesi gereken çabayı artırdı. Alevler, havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ardından devam eden soğutma çalışmaları ise sürmekte.

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