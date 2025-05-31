Aliağa’da Orman Yangını Meydana Geldi

İZMİR’DE ORMAN YANGINI

Orman Yangını Meydana Geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir orman yangını çıktı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Horozgediği Mahallesi’ndeki ormanda saat 17.30 sularında başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine hızlı bir şekilde gönderdiği ekiplerle bölgeye ulaştı.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Alevlerle mücadele için 1 uçak ve 7 helikopterle havadan destek sağlanıyor. Ayrıca, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile de karadan yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.