Haberler

Aliağa’da Orman Yangını Meydana Geldi

İZMİR’DE ORMAN YANGINI

Orman Yangını Meydana Geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir orman yangını çıktı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Horozgediği Mahallesi’ndeki ormanda saat 17.30 sularında başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine hızlı bir şekilde gönderdiği ekiplerle bölgeye ulaştı.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Alevlerle mücadele için 1 uçak ve 7 helikopterle havadan destek sağlanıyor. Ayrıca, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile de karadan yangına müdahale ediliyor. Bölgedeki söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Dem Parti Adalet Komisyonu Açıklama Yaptı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, hasta mahpuslar ve siyasi tutuklular için adalete uygun düzenlemeler gerektiğini belirtti. Açıklama, adaletsizliklere dikkat çekti.
Haberler

İlhAn PAlut: “OyunculArım İştAhlıydı”

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Hatayspor'a karşı 5-2'lik galibiyet sonrası oyuncularının istekli performansını övdü ve kazanmanın önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.