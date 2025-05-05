Aliağa’da Tehlikeli Atık Sızıntısı Tespit Edildi

TEHLİKELİ ATIKLARIN DEPOLANMASI TESPİT EDİLDİ

Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde çevreye zarar verici biçimde biriken tonlarca tehlikeli atığın etrafa yayıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’ta Aliağa Belediyesi Petrol AŞ’nin yönetimi altına geçen bu bölgede, İmar Kanunu’na ve çevre ile insan sağlığına yönelik çeşitli önlemler alındığı ifade edildi.

SORUMLULUKLAR İHLAL EDİLDİ

Belediye ekiplerinin söz konusu bölgedeki ilk incelemeleri sonucunda, tehlikeli atıkların çevre açısından tehdit yaratan şekilde depolandığı ve bazı alanlarda üzerinin toprak ile kapatıldığı tespit edildi. Açıklamada, “Bu şekilde bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, belediye bu durumla ilgili olarak hızla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’ne bilgi verip ihbarda bulunarak, sorumlulara yönelik gerçekleştireceği işlemlerin her türlüsünü uygulayacağını belirtti.