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Aliağa’da Uyuşturucu Operasyonu, 20 Tutuklama

ALİAĞA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İZMİR’İN Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı.

ÜÇ AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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