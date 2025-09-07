Aliağa FK, 3-0 Fethiyespor’u Yendi

MAÇ ANALİZİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. hafta mücadelesinde Aliağa FK, Fethiyespor karşısındaki başarılı performansıyla 3-0 galip geldi. Maç, Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Hakemler Muhammed Taha Onat, Fatih Yüzbaşı ve Feyzullah Çimen, karşılaşmanın yönetimini üstlendi.

ALİAĞA FK KADROSU

Aliağa FK, sahasında güçlü bir kadro ile mücadele etti. Kalede Ahmet Pekgöz görev alırken, savunma hattında Oktay Kancı, Veli Çetin ve Hakan Demir (68. dakikada Oğuzhan Yıldırım ile değişti) yer aldı. Orta sahada Erhan Kartal, Hasan Kılıç (84. dakikada Göktuğ Yılmaz), Mertcan Açıkgöz (77. dakikada Ahmet İlhan Özek), Muammer Sarıkaya (84. dakikada Mustafa Saymak) ve Sergen Piçinciol bulunuyordu. Forvet hattında ise Harun Kavaklıdere (77. dakikada Malik Karaahmet) ve İbrahim Yılmaz yer aldı.

FETHİYESPOR KADROSU

Fethiyespor, Aliağa FK karşısında mücadele eden kadrosuyla dikkat çekti. Kalede Arda Akbulut’un yer aldığı takımda, savunmada Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Emre Bekir (46. dakikada Onur Atasayar ile değişti) mücadele etti. Orta sahada Serdarcan Eralp (56. dakikada Serdar Ümit Deniz), Nurettin Çakır (70. dakikada Ramazan Çevik), Muhammet Raşit Yöndem, Mehmet Kaan Türkmen (69. dakikada Ahmet Mert Koşar) ve Muhammet Enes Erdem (56. dakikada Samet Asatekin) görev aldı. Forvet hattında ise Cihan Kazan ve Berat Satır bulundular.

GOLLER VE SARILAR

Maçta Aliağa FK’nın golleri Harun Kavaklıdere (20. dakika), Mertcan Açıkgöz (30. dakika) ve Muammer Sarıkaya (49. dakika) ile geldi. Fethiyespor’dan Emre Bekir, Serdarcan Eralp ve Şahan Akyüz, Aliağa FK’dan da İbrahim Yılmaz, maç içerisinde sarı kart gördü.