Aliağa FK, 6 Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

ALİAĞA FK’NIN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Aliağa FK, yeni sezon çalışmalarına hız katmak amacıyla 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. TFF 3. Lig 3. Grup’ta yenilgisiz bir şekilde şampiyon olan Aliağa FK, başarıyla 2. Lig’e yükselmesine rağmen kadro planlaması sürecine başladı.

AYRILAN OYUNCULARA TEŞEKKÜR

İzmir temsilcisi, 6 oyuncusu ile olan işbirliğini sonlandırma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Eray Akar, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Adnan Demir, Mert Altınöz ve Muhammed Düzgüner’e katkılarından dolayı teşekkür edip, futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Aliağa FK, transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni takviyelere yönelmeye hazırlanıyor.