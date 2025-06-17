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Aliağa FK, Ahmet İlhan ile anlaştı

ALIAGA FK AHMET İLHAN ÖZEK İLE ANLAŞTI

Bu sezon TFF 2’nci Lig’de yer alacak olan Aliağa FK, dış transferde Ahmet İlhan Özek ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık bir sözleşme imzalıyor. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile birlikte şampiyonluk yaşadıktan sonra Aliağa FK’nın kadrosuna katılan tecrübeli kanat oyuncusu, daha önce Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formalarını terletti.

AHMET İLHAN ÖZEK’İN KULÜP PERFORMANSI

A Milli Takım’da da forma giyen Ahmet İlhan Özek, Süper Lig’de 177, TFF 1’inci Lig’de 172 maçta görev alırken, rakip kalelere 95 gol gönderiyor. Aliağa FK, transfer döneminde daha önce İbrahim Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Göktuğ Yılmaz’ı kadrosuna katmıştı. Bu transferle birlikte Aliağa FK, kadrosunu güçlendirerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ve Süper Lig deneyimi olan Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

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